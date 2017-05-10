«Салават Юлаев» объявил о переходе лучшего снайпера Экстралиги Кубалика

«Салават Юлаев» подписал контракт с чешским нападающим Домиником Кубаликом. В уфимском клубе Кубалик будет выступать под номером 18. Контракт игрока с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 2019 года.

21-летний форвард был задрафтован уфимским клубом в 2016 году. В Чехии нападающий выступал за команду из родного города Пльзень. В её составе Кубалик в двух предыдущих сезонах становился лучшим снайпером Экстралиги, получив в 2016 году бронзовую медаль чешского чемпионата. Два сезона нападающий провёл в юниорской лиге Онтарио (CHL), а в 2013 году был задрафтован клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингс».

В 2015 году Кубалик стал капитаном молодёжной сборной Чехии на чемпионате мира. В сезоне-2016/17 хоккеист сыграл на Евротуре 6 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.