Чад Ро перешёл в «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил контракт с американским нападающим Чадом Ро. Об этом информирует официальный сайт нижнекамской команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 30-летний американский нападающий выступал за новичка Континентальной хоккейной лиги «»Куньлунь Ред Стар». В 60 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он набрал 40 (20+20) очков, а в 5 матчах плей-офф отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

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