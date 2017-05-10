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Варламов оправился от травмы и приступает к тренировкам

10 мая 2017, среда. 14:15. Хоккей

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов восстановился после травмы и приступил к тренировкам. Об этом сообщил отец игрока Александр Варламов. В сезоне-2016/17 вратарь провёл 24 матча регулярного чемпионата НХЛ, выиграл 6 из них, в среднем пропустив 3,38 шайбы за матч при 89,8% отражённых бросков.В конце января Варламов перенёс операцию и пропустил вторую часть сезона. «Колорадо» сохранит в клубе 29-летнего голкипера, защитив его на драфте расширения НХЛ.

«Семён восстановился после травмы, врачи вчера дали добро на то, чтобы он приступил к тренировкам. В Америке он будет проводить индивидуальные тренировки, чтобы быть готовым к тренировочному лагерю «Колорадо», который начнётся в середине сентября», – сообщил отец хоккеиста.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Семён Варламов
Новости. Хоккей
10 мая 2017, среда
14:15 Варламов оправился от травмы и приступает к тренировкам
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