Как стало известно «Чемпионату», 32-летний нападающий Михаил Варнаков продолжит карьеру в московском «Динамо». Контракт между игроком и московским клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитан на один год. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. В конце апреля 2017 года казанский «Ак Барс» расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию сторон.

Варнаков, являющийся воспитанником нижегородского хоккея, выступал за казанский клуб четыре сезона (2013-2017). На его счету 264 матча, в которых он набрал 121 (64+57) очко.