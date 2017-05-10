Путин: развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами

Президент Российской федерации Владимир Путин рассказал о развитии любительского хоккея в России.

«Хочу поздравить всех с сегодняшним событием, у нас уже шестая встреча подобного рода, развитие любительского хоккея в России происходит быстрыми темпами, в этом году свыше 800 команд со всей России, из 73 субъектов приняли участие. Хочу поблагодарить не спонсоров, не организаторов, а членов ваших семей, их за поддержку! Ну и конечно олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Без их поддержи, интеллекта, мастерства Ночная лига не смогла стать. Хочу пожелать всем приятных минут, которыми насладятся все те, кто любят хоккей. У нас сегодня соревнование дружеское, фестиваль, посвящённый спорту и хоккею», — сказал Путин перед началом гала-матча в Сочи.