Сборная Швейцарии переиграла Беларусь, забросив три шайбы

В матче чемпионата мира–2017 команда Швейцарии одержала уверенную победу над сборной Беларуси, встреча завершилась со счётом 3:0.



Забитые голы на свой счёт сумели записать Рето Шеппи, Андрес Амбюль и Коди Элмонд. Шат-аут оформил голкипер Швейцарии Леонардо Дженони.



Сборная Беларуси пока не может одержать свою первую победу на чемпионате мира-2017, проиграв все четыре матча. В четырёх встречах белорусы пропустили 18 шайб, забросив три. Швейцария победила в трёх из четырёх игр на ЧМ, уступив команде Франции — 3:4 Б.



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