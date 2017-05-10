Марун: у «Анахайма» хороший, опытный состав, но «Эдмонтон» справляется

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Патрик Марун поделился мнением о ходе серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (общий счёт в серии 3-3).



«В этих двух сериях нынешнего плей-офф у „Ойлерз“ были взлеты и падения, мы проявили характер. У „Анахайма“ хороший, опытный состав, но мы справляемся. Мы очень рады, что подходим к седьмому матчу с таким настроением и при таком раскладе», — приводит слова Маруна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В первом раунде «нефтяники» одолели «Сан-Хосе Шаркс» (4-2).