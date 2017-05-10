Второй период матча Словакия – Германия задержался из-за проблем со льдом

Начало второго периода матча Словакия – Германия задержалось примерно на 10 минут, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Как пояснили организаторы, задержка была вызвана проблемами со льдом. Лёдозаливочным машинам в перерыве пришлось пройти площадку повторно.



После первого периода сборная Словакии выигрывала у Германии со счётом 1:0 благодаря шайбе Томаша Матоушека.



Параллельно проходит матч чемпионата мира по хоккею—2017 между командами Финляндии и Словении. Финны ведут со счётом 2:1.