Фаст: были предложения из клубов КХЛ, но с женой решили вернуться в Швецию

Голкипер сборной Швеции Виктор Фаст, выступавший последние два сезона за ЦСКА, рассказал о причинах переходах в шведский «Векше».



«Уход из ЦСКА — это было тяжёлое решение. Я провёл в ЦСКА два года. Мне было приятно выступать за эту команду, это большой опыт для меня. Но вместе с женой приняли решение, что для детей и для нас лучше вернуться в Швецию. Всё-таки в КХЛ много перелётов, от этого устаёшь. Я очень рад, что возвращаюсь домой. Прошло пять лет с тех пор, как я покинул родину. Из клубов КХЛ было несколько предложений. Но когда ко мне обратились из «Векше» с предложением о трёхлетнем контракте, то я, не раздумывая, согласился», — сказал Фаст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Виктором Фастом читайте 11 мая на «Чемпионате».

Есмантович: усиление у ЦСКА мощное, но мы ещё не выиграли Кубок Гагарина Президент ЦСКА Игорь Есмантович — о приобретении Капризова, суммах трансферов, сделке со СКА, обмене Бурдасова и возвращении Пашнина.