Макдэвид: есть масса позитивных моментов, «Эдмонтон» бился до последнего

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от поражения в седьмом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (1:2, 3-4 в серии).



«Потребуется время, чтобы всё улеглось. На самом деле есть масса позитивных моментов. Вся команда билась до последнего», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В топ-4 лучших команд по итогам плей-офф вошли «Нэшвилл Предаторз», «Оттава Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Анахайм Дакс». Покинули турнир — «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашигтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз».