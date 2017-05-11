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Марун: «Ойлерз» не нужно вешать голову, мы добились потрясающего результата

11 мая 2017, четверг. 12:53. Хоккей

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Патрик Марун поделился впечатлениями от поражения в седьмом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (1:2, 3-4 в серии).

«Не надо вешать голову. На самом деле мы добились потрясающего результата. Команду ждёт светлое будущее. У нас хороший состав, мы ещё многим настроение испортим», — приводит слова Маруна официальный сайт Националной хоккейной лиги.

В топ-4 лучших команд по итогам плей-офф вошли «Нэшвилл Предаторз», «Оттава Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Анахайм Дакс». Покинули турнир — «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Вашигтон Кэпиталз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Анахайм Дакс Эдмонтон Ойлерз
Новости. Хоккей
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