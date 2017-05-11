Маклеллан: за месяц игры в плей-офф «Ойлерз» получили университетский диплом

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (3-4, 1:2 в седьмом матче) во втором раунде Кубка Стэнли.

«Сейчас есть чувство разочарования. Хотя за этот месяц игры в плей-офф мы получили университетский диплом.

В плане движения вперёд этот опыт – серии, соперники, взлёты и падения – будет для нас очень и очень полезен. В то же время мы и сейчас выходили в плей-офф не просто поиграть. Мы хотели выигрывать.

Если раньше, выходя на матчи, мы думали только о том, как бы выжить, то теперь мы видим, что способны конкурировать со всеми. Мы идём в правильном направлении. В нашей игре ещё хватает нестабильности, но мы будем расти и исправим это при дальнейшем движении вперёд», – цитирует тренера официальный сайт лиги.