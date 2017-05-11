Нападающий Наиль Якупов не планирует возвращаться в Россию

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Наиль Якупов заявил, что не намерен возвращаться в Россию. 1 июля форвард может стать ограниченно свободным агентом.

«Я не планирую возвращаться в Россию, рассчитываю провести следующий сезон в НХЛ», — цитирует Якупова журналист Fox Sports Энди Стрикленд.

Якупов перешёл в «Сент-Луис» из «Эдмонтон Ойлерз» летом 2016 года. В прошедшем регулярном чемпионате он принял участие в 40 играх, в которых набрал 9 (3+6) результативных баллов. В плей-офф не играл из-за травмы колена. Всего в НХЛ на счету россиянина 120 (53+67) очков в 292 матчах.