Защитник Андрей Миронов расторг контракт с московским «Динамо»

Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) и защитник Андрей Миронов расторгли контракт по инициативе игрока. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ранее стало известно, что игрок планирует продолжить карьеру в «Колорадо Эвеланш».

В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафа. В плей-офф Миронов провёл 9 матчей, отличился тремя голевыми передачами, заработал показатель полезности «-4» и 4 минуты штрафа.