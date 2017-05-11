Кучеров: Овечкина жалко, а Орлов и Кузнецов станут серьёзным усилением

Нападающий сборной России Никита Кучеров прокомментировал итоги победного матча чемпионата мира со сборной Дании (3:0), вызов в сборную Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, а также новость о том, что Александр Овечкин не сможет помочь команде на ЧМ-2017 из-за травмы.

«Нам не показалось, что этот матч был простым. Возможно, сказались два дня отдыха. Немножко зацикливались на индивидуальных действиях, старались решить всё сами. Надо отдать датчанам должное, это приличная команда, у них хороший вратарь. Первые полтора периода они нам потрепали нервы. Потом получился взрыв – три гола за небольшой отрезок времени. Как только мы начали играть в свой хоккей, то сразу стали возникать моменты. Что касается перестановок в звеньях, то мы подсказывали друг другу на скамейке. У нас дружная команда, в таком коллективе очень приятно играть. Неважно, с кем конкретно ты выходишь на лёд. Мы – команда, ошибаемся и выигрываем все вместе.

Овечкин не приедет? Жалко Сашу, что он выбыл из плей-офф. У «Вашингтона» хорошая команда, но что-то у них не получилось. Кузнецов и Орлов – серьёзное укрепление для нас. Мы будем только рады их видеть. Они каждый год готовы играть за сборную», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.

Россия обыграла Данию 3:0, Овечкин не приедет на ЧМ! LIVE Сборная России проводит четвёртый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Дания.