Панарин: Василевский уже давно должен был сыграть на ноль на ЧМ-2017

Форвард сборной России Артемий Панарин прокомментировал победу над сборной Дании (3:0) на чемпионате мира. Голкипер Андрей Василевский сыграл первый матч на ноль на этом турнире.

«Сегодня хорошо играл вратарь соперника. Победа есть победа, всегда довольны. Вася – молодец, не первый матч должен был так заканчивать, здорово, что не дали им забить. Приезд Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова? Не знал о подкреплении, мы рады, что они приедут», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россия обыграла Данию 3:0, Овечкин не приедет на ЧМ! LIVE Сборная России проводит четвёртый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Дания.