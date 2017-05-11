Элерс: датчане на ЧМ должны играть ещё лучше, чем в матче с Россией

Форвард сборной Дании Николай Элерс прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:3).

«Мы должны были брать больше очков на этом турнире. Сегодня мы их опять не взяли. Завтра с Германией нужно будет побеждать любой ценой. Мы должны играть ещё лучше, чем мы действовали сегодня, и использовать наши шансы», — передаёт слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Датчане после четырёх матчей набрали два очка. Следующим их соперником станет команда Германии.