Элерс: датчане на ЧМ должны играть ещё лучше, чем в матче с Россией

Форвард сборной Дании Николай Элерс прокомментировал поражение от сборной России (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:3).
«Мы должны были брать больше очков на этом турнире. Сегодня мы их опять не взяли. Завтра с Германией нужно будет побеждать любой ценой. Мы должны играть ещё лучше, чем мы действовали сегодня, и использовать наши шансы», — передаёт слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Датчане после четырёх матчей набрали два очка. Следующим их соперником станет команда Германии.
Забыли о 10:1 и отказались от Овечкина. Россия обыграла Данию
Обыграв датчан на домашнем чемпионате мира со счётом 10:1, в Кёльне сборная России не без труда одолела главного аутсайдера.