Капитан сборной России Сергей Мозякин не сыграет со Словакией

Капитан сборной России по хоккею Сергей Мозякин не сможет принять участие в матче группового этапа чемпионата мира со Словакией. Об этом сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

«Я думаю, что нет. Мы ему сегодня дали силовую скорость на велосипеде. У него после шестого отрезка резко изменилось давление. Он себя плохо почувствовал», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Мозякин получил травму в матче с Германией после подсечки со стороны нападающего Патрика Хагера. Капитан нашей команды не сыграл в матче с Данией, который россияне выиграли со счётом 3:0. Встреча со Словакией состоится 13 мая в Кёльне.