Ворачек: чехи не смогли создать много моментов, надо отдать должное Норвегии

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек прокомментировал победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:0 ОТ).

«Это хоккей, ожидаемо, что иногда такие матчи случаются. Соперник придерживался своей игры на протяжении 60 минут. Эта не было красиво, но сработало. Мы добились победы и завоевали два очка и уже должны настраиваться на следующий матч.

У нас были моменты, но не так много, как раньше. Мы не смогли ничего создать, выводя шайбу на пятак из углов или при атаках сходу. Надо отдать сопернику должное за это", — приводятся слова Ворачека на официальном сайте турнира.