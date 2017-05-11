Францоуз: было тяжело играть, чехи имели шансы, но не могли забить

Вратарь сборной Чехии Павел Францоуз прокомментировал победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (1:0 ОТ).

«Всегда тяжело играть с такой командой, как Норвегия, когда ты создаёшь моменты, но не можешь забить. Соперник хорошо действовал в обороне. Они играли жёстко, и вратарь хорошо играл», — приводятся слова Францоуза на официальном сайте турнира.

После четырёх матчей Чехия набрала семь очков и занимает третье место в группе В. У Норвегии также семь очков, но по дополнительным показателям они занимают пятое место.