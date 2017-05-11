Коннор Макдэвид не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Об этом сообщает TSN.

20-летний форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате и стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги, набрав 100 (30+70) очков. В 13 играх плей-офф он отметился пятью голами и четырьмя передачами. «Эдмонтон» в полуфинале Западной конференции уступил «Анахайм Дакс» в семи матчах. Макдэвид дебютировал за национальную сборную Канады на ЧМ-2016, набрав 9 (1+8) очков и завоевав золото.