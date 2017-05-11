Сборная Канады с трудом одолела Францию на ЧМ-2017

Сборная Канады одержала победу над командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:2.

Райан О'Райлли открыл счёт на шестой минуте встречи, реализовав большинство, но вскоре французы открылись благодаря голу Оливье Дам-Малька, а после перерыва сами наказали соперника за удаление и вышли вперёд. Автором шайбы стал Дамьен Флёри. На последней минуте второго игрового отрезка Клод Жиру в формате «пять на четыре» сравнял счёт, а в начале третьего периода Марк-Эдуар Власич забросил шайбу, которая стала победной.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.

Видео гола Власича можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.