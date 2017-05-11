Мерзликин: расстроился, что Овечкин не приедет, хотел проверить его вантаймеры

Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликин прокомментировал поражение от Швеции (0:2) на чемпионате мира по хоккею 2017 года.

«Жаль, что так получилось. В третьем периоде у нас было много моментов, но не было удачи. Что я мог сделать во втором голе? Я в шпагате на первый бросок пошёл, потом уже ничего не мог сделать. Что я, чудотворец какой-то? Прыгать буду налево и направо? Я всё отдал на первый бросок. Ненавижу проигрывать. Поэтому даже если я неплохо сыграл, я не могу быть доволен. Сначала пропустили тупой гол, потом бросали, бросали, но так и не залетело.

Овечкин — мой любимый игрок. Мне было бы интересно сыграть против него, жаль, что он не приедет. В прошлом году было так, что мы сыграли с Россией и он уже потом приехал. Я из-за этого очень расстроился. Хотел бы проверить на себе его вантаймеры, проверить, сколько мне не хватает до этого уровня. Из тех, кто приехал в Кёльн, было бы интересно сыграть против Панарина — он в чём-то похож на Овечкина», — передаёт слова Мерзликина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.