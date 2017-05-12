Хартли: Мерзликин провёл сильный матч, Швецию сложно победить

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Швеции (0:2) на чемпионате мира по хоккею 2017 года и игру вратаря Элвиса Мерзликина.

«В первую очередь, хочу поздравить сборную Швеции с этой победой. Швеция показала хорошую игру, настоящая хоккейная команда. Такого соперника очень сложно победить. Мы боролись, мы знали, что будет тяжело, что соперник будет действовать быстро и жёстко. В третьем периоде могли сравнять счёт. Мерзликин провёл сильный матч. Когда шведы забросили вторую шайбу, стало понятно, что отыграться будет сложно», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.