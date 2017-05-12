Ли: нервничал после своего удаления, но потом помог Канаде сравнять счёт

Защитник сборной Канады Крис Ли прокомментировал победу над командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:2). В дебютном матче за сборную на мировом первенстве Ли провёл на площадке более 20 минут, отметился голевой передачей и заработал две минуты штрафа.

«Приятно, что удалось помочь в атаке. Но, к несчастью, я был на скамейке штрафников, когда французы забивали второй гол. Немного нервничал после этого, но я смог помочь команде забить гол, который сравнял счёт. После этого мы взяли игру под контроль», — приводятся слова Ли на официальном сайте турнира.