Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ли: нервничал после своего удаления, но потом помог Канаде сравнять счёт

12 мая 2017, пятница. 00:50. Хоккей

Защитник сборной Канады Крис Ли прокомментировал победу над командой Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:2). В дебютном матче за сборную на мировом первенстве Ли провёл на площадке более 20 минут, отметился голевой передачей и заработал две минуты штрафа.

«Приятно, что удалось помочь в атаке. Но, к несчастью, я был на скамейке штрафников, когда французы забивали второй гол. Немного нервничал после этого, но я смог помочь команде забить гол, который сравнял счёт. После этого мы взяли игру под контроль», — приводятся слова Ли на официальном сайте турнира.

Источник: Официальный сайт чемпионата мира по хоккею 2017 года Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная Франции — Хоккей Крис Ли ЧМ-2017
Новости. Хоккей
12 мая 2017, пятница
01:03 Джонсон: у сборной Франции стиль НХЛ, не было заметно, что они нервничают
01:03 Купер: Ли грамотно играет с шайбой и хорошо действует в большинстве
00:50 Ли: нервничал после своего удаления, но потом помог Канаде сравнять счёт
00:50 Сборная Швейцарии внесла в заявку на ЧМ-2017 защитника Шлумпфа и форварда Сури
00:24 Крис Ли — третий по игровому времени в составе сборной Канады в матче с Францией
00:10 Кулда: Россия по непредсказуемости не будет отличаться от Швеции
00:05 Хартли: Мерзликин провёл сильный матч, Швецию сложно победить
00:03 Даугавиньш: Овечкин имеет право пропустить ЧМ, его отсутствие — плюс для Латвии
00:01 Грёнборг: с Бекстрёмом свяжемся после пресс-конференции, он нужен Швеции
11 мая 2017, четверг
23:54 Мерзликин: расстроился, что Овечкин не приедет, хотел проверить его вантаймеры
23:49 Линдхольм: у сборной Швеции было много удалений в игре с Латвией, но мы выстояли
23:48 Галвиньш: Латвия могла зацепиться за шведов, матч с Россией будет принципиальным
23:28 Сборная Канады с трудом одолела Францию на ЧМ-2017
23:25 Швеция нанесла сборной Латвии первое поражение на ЧМ-2017
23:15 Владелец «Баффало»: уверены, что Боттерилл поможет нам достичь главной цели
23:14 Кольяно: «Анахайм» постоянно атаковал, не прекращал играть и заслужил победу
22:49 Защитник Крис Ли набрал первое очко за сборную Канады на ЧМ
22:40 Коннор Макдэвид не сыграет за сборную Канады на ЧМ-2017
22:36 Глава ФХРБ: если события на ЧМ пойдут по худшему сценарию, подам в отставку
22:15 Нападающий «Вашингтона» Юханссон не поедет на ЧМ-2017 из-за травмы
22:03 Леон Драйзайтль поможет сборной Германии на ЧМ-2017
21:50 Хоккеист ТХК подал заявление в суд о признании клуба банкротом
21:48 Василевский: в матче с Данией я не был в лучшей форме — допустил пару отскоков
21:43 Агент Миронова: Андрей подпишет с «Колорадо» контракт на два года
21:32 Лундквист: решение НХЛ по Олимпиаде повлияло на моё решение приехать на ЧМ-2017
21:26 Игроки «Рейнджерс» Шей и Хейз сыграют за сборную США на ЧМ-2017
21:24 КХЛ ждёт от Минспорта интерпретации решения ЕАЭК по легионерам
21:07 Францоуз: было тяжело играть, чехи имели шансы, но не могли забить
21:00 Россия — Дания: видеообзор матча ЧМ-2017
20:52 Ворачек: чехи не смогли создать много моментов, надо отдать должное Норвегии
20:31 Плотников: неважно, с кем будет играть Кузнецов, все знают его уровень
20:27 Г. Орлов: Путин молодец, играет в хоккей, но почему так мало спорта на ТВ?
20:22 Панарин, Белов и Кучеров — лидеры по игровому времени в матче с Данией
20:21 Карлссон: три шайбы за 70 секунд стали ударом для Дании в матче с Россией на ЧМ
20:13 Болельщик-космонавт и шпагат Василевского – в фотообзоре матча Россия — Дания
20:06 Капитан сборной России Сергей Мозякин не сыграет со Словакией
20:03 Знарок: благодарен Овечкину, что он заранее сказал про травму
19:58 Элерс: датчане на ЧМ должны играть ещё лучше, чем в матче с Россией
19:56 Знарок: рады, что Панарин хорошо играет, к игре со Словакией относимся серьёзно
19:52 Панарин: Василевский уже давно должен был сыграть на ноль на ЧМ-2017
19:50 Кучеров: Овечкина жалко, а Орлов и Кузнецов станут серьёзным усилением
19:46 Гол Коваржа в ОТ принёс сборной Чехии победу над Норвегией на ЧМ-2017
19:44 Киселевич: поначалу сборная России играла с Данией без остроты и расхлябанно
19:43 Дадонов: старались с самого начала, но не использовали много шансов
19:42 Хенрик Лундквист сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2017
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое место в группе займёт сборная России на ЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+