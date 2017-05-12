Одержит ли Беларусь первую победу? Как завершатся матчи восьмого дня ЧМ?

12 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут очередные матчи группового этапа. Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Швеция – Италия;

— Чехия – Словения;

— Дания – Германия;

— Франция – Беларусь.

Сборная Беларуси проиграла все четыре матча на турнире и остаётся единственной командой, у которой пока нет набранных очков. В двух последних встречах с Канадой (0:6) и Швейцарией (0:3) подопечные Дэйва Льюиса не забросили ни одной шайбы. На счету французов 5 очков в 4 матчах: в своей последней игре сборная Франции в упорной борьбе уступила Канаде (2:3).

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