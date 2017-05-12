Чернышенко считает возможным появление в КХЛ второго клуба из Казахстана

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал возможность появления в лиге второй команды из Казахстана.

«Мы это обсуждали сегодня с Аскаром Сейдахметовичем. Обменивались мнениями по поводу того, что, действительно, Казахстан очень серьёзная спортивная держава, и совершенно точно у вас есть возможность иметь второй клуб уровня КХЛ, который мог бы играть в лиге. Это не секрет, что у лиги есть интерес продвижения на восток. Вы видите, что в прошлом сезоне мы начали уже эффективно продвигаться, и в нашу семью вошёл китайский клуб «Куньлунь», который сразу же в первом сезоне вышел в плей-офф.

Мы уверены, что в Казахстане много своих талантливых игроков. И финансовые возможности позволяют вам создать второй клуб уровня КХЛ. У лиги есть планы по продвижению на восток. И в рамках этих планов мы вполне допускаем, что возможно появление второго клуба из Казахстана. Будем вместе работать, рассматривать эти вопросы. Есть формальная процедура рассмотрения заявок для участия в лиге. Поэтому клуб из Алма-Аты может подготовить такую заявку, обратиться и начать процесс переговоров с лигой», — цитирует функционера «шайба.kz».