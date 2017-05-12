Генменеджер сборной Канады: история Ли поражает воображение

Генеральный менеджер сборной Канады Рон Хекстолл поделился мнением об игре защитника «Магнитки» Криса Ли за национальную команду.

«Крис Ли – это опытный игрок, обладающий незаурядным мастерством, он неплохо проявил себя в ноябре на Кубке Германии, и мы решили привлечь его к работе с командой. Что говорить, его история поражает воображение, он прошёл большой путь, прежде чем в 36 лет сыграть первый официальный матч за сборную Канады.

Могу сказать, что после дебюта на чемпионате мира его рекорд, поставленный в КХЛ, больше не выглядит столь удивительным. Хотя всё равно редко увидишь, чтобы подобные рекорды бил такой возрастной игрок», – сказал Хекстолл.