Кастенс: подписание контракта с Кузнецовым должно стать приоритетом «Кэпиталз»

Обозреватель ESPN Крейг Кастенс прокомментировал ситуацию со свободными агентами в составе «Вашингтон Кэпиталз», в числе которых значится российский нападающий Евгений Кузнецов.

«Результат матчей у «Вашингтона», конечно, разочаровывающий, но нет смысла делать резкие перемены в составе только ради самих перемен. Обмен-блокбастер нужен только для того, чтобы обновить команду, а главным приоритетом должно стать подписание контракта с Евгением Кузнецовым. Россиянин может стать ограниченно свободным агентом, и клуб должен подписать с ним новый долгосрочный контракт. Если Кузнецова подпишут первым, это даст «столичным» необходимые ориентиры относительно того, сколько оставшихся денег они могут потратить на остальной состав. Несмотря на поражение «Вашингтона», к игре Кузнецова нет никаких вопросов.

Что касается Джастина Уильямса и Ти Джея Оши, их можно отпустить в другие клубы. Они не готовы идти на уступки команде. Уильямс – кандидат на краткосрочный контракт, а от Оши будет больше пользы, если его обменять. Ему уже 30 лет, его результативность должна снижаться, а у «Кэпиталз» есть Бураковски, который может занять его место в первом звене. В линии защиты также предстоит сделать непростой выбор: нельзя терять Нейта Шмидта, а вот с Карлом Алзнером придётся расстаться», — передаёт слова Кастенса корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Кузнецов в 13 матчах розыгрыша Кубка Стэнли—2017 набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-1». Его текущий контракт ($ 3 млн в год) истекает 1 июля, после чего Евгений может стать ограниченно свободным агентом.