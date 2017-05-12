Дж. Лундкивст: впервые сыграем с братом на ЧМ за сборную Швеции, мечты сбываются

Капитан сборной Швеции Джоэль Лундквист прокомментировал победу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года над Италией (8:1), а также приезд в команду родного брата голкипера Хенрика Лундквиста.

«Мы всегда ищем идеальную игру. Несмотря на крупный счёт, мы её сегодня не показали. Но мы сделали шаг вперёд по сравнению со вчерашним днём, добавили в скорости, создавали больше моментов. В общем, позитивных моментов в игре с Италией сегодня было больше.

С братом мы вместе не играли за сборную 12 лет. Мечты сбываются, мы сыграем вместе! Это мой седьмой чемпионат мира, и я ещё никогда не играл с Хенриком на этом турнире. Очень здорово, что он приедет. С Лундквистом сборная Швеции станет фаворитом чемпионата мира? Хенрик — важная часть команды, но нам также надо забивать голы. Нам нужна вся команда», — передаёт слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.