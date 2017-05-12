Пензенский «Дизель» стал партнёром ХК «Сочи» в ВХЛ

Партнёром ХК «Сочи» в Высшей хоккейной лиге в сезоне-2017/18 будет пензенский «Дизель». Об этом сообщается на официальном сайте «леопардов».

Руководители хоккейных клубов «Сочи» и «Дизель» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве. Согласно договору, южане смогут командировать в стан жёлто-синих игроков, имеющих двусторонние контракты, и травмированных хоккеистов для получения практики и набора игровых кондиций.

Ранее пензенцы уже были клубом-партнёром сочинцев в ВХЛ – в сезоне-2015/16. В прошедшем чемпионате у «Сочи» было соглашение с «Динамо» СПб.