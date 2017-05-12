Виньо: я всё ещё в шоке, что «Рейнджерс» больше не играют

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо подвёл итоги сезона. Его команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения во втором раунде от «Оттава Сенаторз».

«Что изменится в команде? Хороший вопрос. И правомерный. Сейчас у меня нет ответа, но мы вернёмся к нему позже. Соберёмся дней через 10 и всё проанализируем.

Я всё ещё в шоке, что мы больше не играем. Мне потребуется время, чтобы примириться с этим.

Сейчас в команде есть ребята, которые набирают обороты, они заслужили право играть дольше и, вероятно, получат больше игрового времени. А это значит, что кто-то будет играть меньше", — приводятся слова Виньо на официальном сайте НХЛ.