Салливан: Флёри заслуживает право играть, сейчас он в своей лучшей форме

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан считает, что вратарь Марк-Андре Флёри заслужил право играть дальше. Основной голкипер команды Мэтт Мюррей получил повреждение перед первым матчем плей-офф, и Флёри вывел «пингвинов» в финал конференции, обыграв «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз». Мюррей вышел на седьмую игру со «столичными» в роли второго вратаря.

«Марк заслужил право играть. Он так хорошо играл, сейчас он в своей лучшей форме. Но у нас ещё есть Мэтт, который тоже очень хороший вратарь. Так же как и все игроки в нашей команде, мы не можем предсказать, как будет развиваться серия. Так что мы просто хотим, чтобы как можно больше ребят были здоровы и имели возможность помочь нам победить», — цитирует Салливана NBC Sports.