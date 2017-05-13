Коваленко: по ситуации с Тверью и Нижним Тагилом профсоюз пойдёт в прокуратуру

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о подведении итогов сезона в организации.

«Критическая ситуация складывается с клубом ВХЛ ХК „Тверь“, где существуют многомесячные долги по контрактам. Также запущены дела в „Спутнике“ из Нижнего Тагила. Профсоюз ждёт ответа из этого клуба и графика погашения многочисленных долгов. Кроме того, с турнира некоторое время назад снялся саратовский „Кристалл“, и мы помним о всех тех задолженностях, которые остались перед хоккеистами этой команды.

Судя по всему, и в Твери, и Нижнем Тагиле мы будем обречены идти на жесткий сценарий — с обращением в прокуратуру. По этой схеме недавно была нормализована ситуация с ХК «Сочи», где у руководства клуба теперь нет никаких долгов по зарплатам игроков.



Какова ситуация с выплатами в КХЛ? Драматизма здесь нет, но у ряда клубов есть задолженности за два-три последних месяца. По регламенту до 31 мая все долги за сезон должны быть закрыты, лига и профсоюз внимательно контролируют ситуацию. После первого июня предоставим необходимую информацию", — цитирует Коваленко Russia-Hockey.