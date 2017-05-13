Лавиолетт: обмен Джохансена был важным ходом для «Нэшвилла», это штучный товар

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт высоко оценил игру нападающего Райана Джохансена, которого выменяли из «Коламбус Блю Джекетс» в прошлом сезоне. Игрок сделал две голевые передачи в первом матче серии с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ).



«Это был важный ход для нашей команды. Такие игроки — штучный товар. Он молодой, габаритный, техничный, талантливый. На мой взгляд, он провёл отличный год и показал, что готов расти как игрок и лидер, — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.