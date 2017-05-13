Одержит ли Россия пятую победу подряд? Как завершатся матчи девятого дня ЧМ?

Сегодня,13 мая на чемпионате мира по хоккею — 2017 пройдут очередные матчи группового этапа. Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
— Латвия – США;
— Норвегия – Финляндия;
— Россия – Словакия;
— Словения – Беларусь;
— Италия – Германия;
— Франция – Беларусь;
— Канада – Швейцария.
11 мая команда сборная России обыграла сборную Дании (3:0). После четырёх игр сборная России с 11 очками идёт на первом месте в группе A. Сегодня, 13 мая, россияне сыграют с командой Словакии. Начало матча — в 17:15 мск.
Пройти опрос можно на Playbuzz.