Гибсон: у «Нэшвилла» был перерыв, а у нас нет, но от этого мало что зависит

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон подвёл итоги после поражения в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли со счётом 2:3 ОТ.



«Мы понимали, что сегодня соперник сможет выкладываться на полную, они уже несколько дней не играли. Мы не показали своей лучшей игры, но уступили в овертайме. Если посмотреть на первый период, то там они нас сильно поддавили. Мы уже давно не играли против такой команды. Но мы прибавляли по ходу матча.

Короткий перерыв между сериями для нас? Что есть, то есть. У нас тут не было выбора. С другой стороны, перед прошлой серией мы имели длинный перерыв, но начали не лучшим образом. У «Нэшвилла» был перерыв, и у них всё было хорошо. Всё может складываться по-разному», – цитирует вратаря официальный сайт клуба.