Лундквист: надеюсь, что игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением о значении Кубка мира и Олимпийских игр.

«Сложно, конечно, выбирать между Кубком мира и мировым первенством. На Кубке мира выступают все сильнейшие. У чемпионата мира есть своя история, здесь представлено больше стран. На мировом первенстве великолепная атмосфера. Болельщики получают удовольствие. Кубок мира — хороший турнир, но у него нет такой истории. Поэтому, как вы видите, многие хоккеисты стараются приехать на ЧМ.

Отказ НХЛ ехать на Олимпиаду повлияло на моё решение выступить здесь? Мне 35 лет, я буду играть ещё несколько лет. Никто не застрахован от травм. Мы не знаем, что случится потом. Поэтому я очень хотел поехать на чемпионат мира, пока есть такой шанс. Хочу помочь команде, мне приятно быть частью сборной. Я надеюсь, что игроков НХЛ всё-таки отпустят на Олимпийские игры», — передаёт слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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