Кузнецов: в России не выбирают к какому тренеру ехать, наслаждаюсь игрой сборной

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о своём приезде на чемпионат мира – 2017 и роли в национальной команде.

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«Когда ты приезжаешь в сборную, то играешь с желанием. Если бы были травмы или семейные обстоятельства – мы бы не приехали. Мы будем здесь биться и играть за свою страну.

Мы приехали с Орловым без контрактов? У каждого разные ситуации с контрактами. У всех по-разному складывался сезон, у кого-то были травмы. Я здоров. Даже не раздумывал, ехать или нет. Сразу с большим желанием поехал. Нравится стиль, в который играет сборная. Наслаждение получаешь, когда смотришь по телевизору. Много ребят, с которыми играл в «молодёжке».

Если переведут на фланг? Фланги – это на войне, а у нас в хоккее крайние нападающие. Где скажут – там и буду играть. Со Знарком разговора о моей роли ещё не было. В Швеции сменили тренера, и к ним все поехали, но в России не так. Я не знаю ни одного российского игрока, кто бы выбирал, к какому тренеру ехать», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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