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Копп: очень необычный первый период с Латвией, США были не готовы к нему

13 мая 2017, суббота. 16:41. Хоккей

Нападающий сборной США Эндрю Копп поделился впечатлениями после победы в матче с Латвией (5:3).

«Команды начали резво, мне этот матч напомнил нашу игру со Швецией. Иногда нужно сыграть осторожнее, а сегодня вышло так, что мы проигрывали 1:3 к середине противостояния. Очень необычный первый период для нас, мы не были готовы к такому положению дел. Нападающие не помогали защитникам, сыграли невнимательно сзади, но вовремя перестроились, прибавили и довели дело до победы.

Доволен, что приложил руку к победе, забив в концовке. На чемпионате мира не бывает слабых команд, нужно это понимать. В будущем важно не допускать прежних ошибок. Парни будут стараться», — передаёт слова Коппа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Латвии — Хоккей Сборная США — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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