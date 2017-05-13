Цибульскис: гол в ворота США – первый для меня на чемпионатах мира, я доволен

Защитник сборной Латвии Оскар Цибульскис подвёл итоги после поражения в матче с командой США (3:5).

«Боролись, но не повезло в концовке, таков хоккей. Американцы забросили нам, а мы нет. Ничего не поделаешь. У нас сейчас новый тренер, который хочет только побеждать и настраивает команду аналогичным образом. Все отлично боролись, хорошо отыграл вратарь. Доволен своим голом, он стал для меня первым на чемпионатах мира. Впереди – Россия. Будем выходить, биться за победу. Мы знаем всех российских игроков», — сказал Цибульскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.