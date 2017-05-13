Буше: для Канады здорово, что канадская команда всё ещё играет в плей-офф

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше поделился мыслями о том, что за его командой в оставшихся раундах плей-офф будут наблюдать все канадские болельщики.



«Думаю, это здорово, это замечательно. Канада – хоккейная страна, и это многое значит для каждого здесь, здорово иметь хотя бы одну канадскую команду в розыгрыше.

Наши болельщики потрясающе вели себя весь сезон. В плей-офф они просто невероятны. По-моему, для канадцев здорово, что канадская команда всё ещё участвует в турнире», – цитирует Буше Ottawa Citizen.