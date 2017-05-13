Василевский: дальше соперники на ЧМ-2017 будут серьёзнее, не надо расслабляться

Голкипер сборной России Андрей Василевский прокомментировал победу над командой Словакии (6:0) в матче чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Тренируюсь здесь на площадке поменьше этой, там чувствую себя лучше. Полегче играть за счёт хорошей игры команды в обороне, парни много бросков блокируют, зрители создают отличную атмосферу. Вроде нормально играю.

Травма Мозякина? Такого игрока потерять всегда неприятно, но, как видите, мы сегодня шесть забили. Значит, пока не сказалось. Дальше соперники будут серьёзнее, не надо расслабляться, а то могут быть проблемы», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.