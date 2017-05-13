Тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар получит больше полномочий в клубе

Тренер защитников «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар получит больше полномочий в клубе в связи с уходом помощника генерального менеджера Джейсона Боттерилла на пост генменеджера «Баффало Сэйбрз». Об этом сообщил генеральный менеджер «пингвинов» Джим Рутерфорд.

В ближайшее время Рутерфорд встретится со своим помощником Биллом Герином, вице-президентом по хоккейным операциям Джейсоном Карманосом и тренером по развитию игроков Марком Рекки, чей круг обязанностей будет скорректирован. Гончар, являющийся тренером защитников, также получит новые функции.

«Гонч очень хорош. Он не проводит здесь много времени, поскольку всё ещё живет в Далласе. Но я предполагаю, что в дальнейшем его роль в команде может увеличиться», — приводятся слова Рутерфорда на официальном сайте НХЛ.

В 2009 году Гончар выиграл Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга». В НХЛ бывший защитник провёл 1301 матч, в которых набрал 811 (220+591) очков. Гончар завершил карьеру игрока в 2015 году и тогда же вошёл в тренерский штаб «Пингвинз».