Лаланд: после первого периода игра со Словенией могла качнуться в любую сторону

Вратарь сборной Беларуси Кевин Лаланд прокомментировал победу над Словенией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (5:2), которая позволила его команде сохранить место в элитном дивизионе.

«Лучше поздно, чем никогда, ведь так? Мы знали, что это будет тяжёлый матч. Игра могла качнуться в любую сторону после первого периода. Посыл был понятен. В первой трети мы не показали того, что нам было нужно для победы. Мы здорово провели вторую двадцатиминутку и хорошо действовали в обороне в третьем периоде», — приводятся слова Лаланда на официальном сайте турнира.