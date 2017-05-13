Ближняк: сборная России сильна и наказывает за каждую ошибку

Нападающий сборной Словакии Марио Ближняк прокомментировал разгромное поражение от России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:6).

«Это был тяжёлый соперник. Исход матча был решён уже в первом периоде, когда мы отнеслись к сборной России с большим уважением и счёт был 0:3. Во второй трети мы создали несколько голевых моментов, показали хорошее владение шайбой, но не смогли забить. Сборная России сильна и наказывает за каждую ошибку», — цитирует Ближняка Sport Aktuality.