Террис: всем в «Оттаве» надо брать пример с Райана

Форвард «Оттава Сенаторз» Кайл Террис прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) в первом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.

«Райан играет потрясающе. Он один из наших лучших нападающих. Он творит на льду, держит шайбу, не уступает в борьбе, отрабатывает в обороне. Он прибавил. Все должны выйти на более высокий уровень в плей-офф. Надо брать с него пример.

Нам нравятся овертаймы, игры плей-офф. Регулярный чемпионат – это здорово, но мы играем в хоккей ради плей-офф. Каждый мальчишка мечтает о том, чтобы сыграть в овертайме матча розыгрыша Кубка Стэнли. Это самое интересное», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.