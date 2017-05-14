Обгонит ли США сборную России? Как завершатся матчи десятого дня ЧМ?

Сегодня, 14 мая, на чемпионате мира по хоккею — 2017 пройдут очередные матчи группового этапа. Действующие бронзовые призёры россияне проведут свой следующий матч 15 мая с командой Латвии. Команда Олега Знарка разгромила итальянцев и словаков, а также переиграла шведов, немцев и датчан. Сборная России возглавляет группу А и гарантировала себе место в плей-офф.
Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
— Словакия – США;
— Франция – Чехия;
— Дания – Швеция;
— Швейцария – Финляндия.
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