Сборная Беларуси ещё не обезопасила себя от вылета из элитного дивизиона ЧМ

Победа над командой Словении (5:2) не гарантировала сборной Беларуси место в элитном дивизионе на следующем чемпионате мира.

Команда Дэйва Льюиса уже не опустится в группе B ниже седьмого места, однако оно при определённых обстоятельствах может не спасти от вылета. От понижения в классе защищена сборная Дании, которая будет хозяйкой ЧМ-2018. Согласно регламенту, если датчане займут последнее место в группе A, то элиту покинут восьмая команда группы B, а также худшая из сборных, занявших седьмые места. Сравнивать их будут по следующим показателям:

1) количество очков;

2) разница шайб;

3) количество заброшенных шайб;

4) номер посева перед ЧМ-2017.

Датчане, которым предстоит сыграть со шведами и итальянцами, еще могут оказаться на последнем месте в группе A. Сборной Беларуси осталось провести матч с командой Норвегии.