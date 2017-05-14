Кольяно: у «Предаторз» хороший состав, они плотно играют в давление

Нападающий «Анахайм Дакс» Эндрю Кольяно прокомментировал игру «Нэшвилл Предаторз», соперника своей команды по финалу Западной конференции.



«Нам нужно сразу же психологически включаться в игру. У „Предаторз“ очень хороший состав. Они играют в давление, очень плотно. Всегда приходится вести борьбу. Сегодня, 14 мая, мы должны показать, что значит играть дома.



Сейчас каждая игра важна. Надо извлекать пользу из каждого матча. Первый мы проиграли. Это должно помочь нам понять, что с нами происходит. Мы должны сделать выводы и подготовиться к игре в воскресенье», — цитирует Кольяно официальный сайт лиги.